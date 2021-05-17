Москва, , 15:04 — REGNUM Материнский капитал для того и создавался, чтобы с его помощью семьи, у которых рождаются дети, могли решать наиболее насущные проблемы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«И даже немного странно, что изначально перечень направлений, по которым материнский капитал можно было использовать, был крайне скуден. Согласитесь — сколько семей, столько и проблем.

У кого-то на первом месте стоит покупка квартиры или дома, кто-то на эти деньги планирует обучать детей, кто-то — использовать в иных, остро необходимых для семьи целях.

Тот факт, что возможности использования материнского капитала расширяются, безусловно, отраден. Правда, как это обычно бывает, в бочке меда не обходится без ложки дегтя.

Некоторые семьи, особенно с совсем незначительным достатком, воспринимают маткапитал как возможность «перепрыгнуть наверх сразу на пару ступеней». Например, вносят материнским капиталом первый взнос по ипотеке (это также допускается).

Но вот для банков, рассматривающих вопрос о выдаче займа, подобные действия однозначно относятся к негативным, повышая риски невозврата займа.

Ведь раз у потенциального заемщика так плохо с доходами, что он не сумел накопить на первоначальный взнос и вносит его материнским капиталом, то такой заемщик определенно относится к категории рискованных.

И нет никакой гарантии, что в будущем он сможет качественно и своевременно обслуживать ипотечный кредит. В итоге банки крайне неохотно идут на согласование займов, где первоначальный взнос делается за счет маткапитала. И подобных примеров можно привести немало.

Так что, понимая, что расширение возможностей использования маткапитала — это очень хорошо, всё же стоит предостеречь получателей этого вида социальной поддержки от чрезмерно рискованных шагов.

Государство, конечно, оказывает помощь нуждающимся категориям населения, но оно точно не будет потом всеми силами исправлять сделанные российскими ошибки и за свой счет оплачивать кому-то кредиты или строить жилье», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с инициативой расширить сферы применения материнского капитала.

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