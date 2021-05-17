Прага, , 15:07 — REGNUM Чешский автолюбитель выставил на продажу грузовой автомобиль Tatra 148, оснащённый реактивным двигателем от истребителя МИГ-15. Объявление о продаже машины выставлено на портале RajVeteranu.cz.

Tatra 148 использовалась в парижском аэропорту для быстрой очистки взлётно-посадочной полосы от снега и льда за счёт выделяемого мотором тепла.

В описании к объявлению говорится, что всего было сделано три таких грузовика. Пробег выставленной на продажу машины равен 42 тыс. км.

В автомобиле имеется и штатный мотор V8 объёмом 12,7 л. Его производительность равна 231 л. с. Используя этот агрегат грузовик может разогнаться до 60 км/ч. А вот если запустить мотор от МИГ-15, то его скорость возрастает до 150 км/ч.

Ранее компания Meteor Interceptor оснастила старенький полицейский перехватчик Ford Crown Victoria с 27-литровым мотором Rolls-Royce Meteor V12 с двойным турбонаддувом. Этот мотор является родственником агрегата Rolls Royce Merlin, который использовался в истребителях Spitfire.

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