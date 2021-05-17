Москва, , 15:02 — REGNUM В прошедшие выходные завершились два матча в рамках киберспортивной «Лиги звёзд спорта» по игре CS: GO. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В первом матче встретились команды гандболистов HandballCS и гимнастов Salto Masters — игра завершилась со счётом 16:14 в пользу последних. Во втором матче разрыв по очкам был чуть более серьёзным — бобслеисты Unluko Maluko выиграли у фигуристов Figure Skaters со счётом 16:12.

Напомним, что «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках масштабного онлайн-проекта «Московский киберспорт». Его организатором выступает Федерация компьютерного спорта города Москва при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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