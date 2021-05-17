Нур-Султан, , 15:02 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года чистый убыток компании «Узбекские железные дороги» (УЖД) составил 95,6 млрд сумов ($9,1 млн). Это следует из финансовой отчетности компании, опубликованной на портале корпоративной информации.

За отчетный период чистая выручка составила 2,3 трлн сумов ($218 млн.). Расходы компании выросли на 30,8%, до 297,6 млрд сумов ($28,5 млн), расходы финансовой деятельности — на 4,5%, до 726,9 млрд сумов ($68,9 млн).

Доходы от основной деятельности — сократились на 23,8%, до 512 млрд сумов ($48,5 млн). Доходы от финансовой деятельности УЖД выросли вдвое 331,7 млрд сумов ($31,4 млн). В первом квартале компания заплатила 21,2 млрд сумов ($2 млн) в качестве налогов, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.