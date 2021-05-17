Минск, , 15:01 — REGNUM В Белоруссии расширен круг лиц, которые попадают под закон о государственной защите. Соответствующие изменения в документ подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщается 17 мая на сайте национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

Так, в число тех, кто подлежит госзащите, включены военнослужащие вооружённых сил, других войск и воинских формирований в случаях выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка; сотрудники Службы безопасности президента Белоруссии и оперативно-аналитического центра при главе государства, а также иные лица в связи с посягательством на их безопасность и близкие вышеперечисленных лиц.

Согласно закону, меры защиты можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.

Напомним, законопроект об изменении закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны» ранее был принят Палатой представителей и одобрен Советом республики.