Калуга, 17 мая 2021, 15:14 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша в социальных сетях назвал «отвратительным» действия вандалов, осквернивших памятник на Московской площади в калужском сквере ветеранов Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в очередной раз осквернили мемориал подразделениям Красной Армии, освободившим город от гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Ранее мемориал на Московской площади областного центра уже подвергался нападению неизвестных, которые измазали памятник черной краской.
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