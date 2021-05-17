Калуга, , 15:14 — REGNUM Губернатор Калужской области Владислав Шапша в социальных сетях назвал «отвратительным» действия вандалов, осквернивших памятник на Московской площади в калужском сквере ветеранов Великой Отечественной войны.

«Наш легендарный танк Т-34. В такие минуты ещё сильнее понимаешь чувства, с которыми наши ветераны рассказывают о том, как гнали прочь, и давили фашистскую сволочь. Совершить такое мог только человек без сердца и без совести. Сейчас памятник уже приводят в порядок. На месте работает полиция. Вандал должен быть найден и наказан. Никому не позволим осквернять память о Великой Победе и подвиге нашего народа», — написал Владислав Шапша в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге в очередной раз осквернили мемориал подразделениям Красной Армии, освободившим город от гитлеровских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Ранее мемориал на Московской площади областного центра уже подвергался нападению неизвестных, которые измазали памятник черной краской.

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