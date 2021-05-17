Иерусалим, , 15:02 — REGNUM Удар по группе боевиков ХАМАС, которая разворачивала подводную лодку на побережье Средиземного моря в секторе Газа, нанесли корабли ВМС Израиля и беспилотник израильских ВВС. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

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«Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС», — говорится в сообщении.

Также нем указывается, что группа боевиков ХАМАС везла субмарину к берегу и, как предполагается, ее собирались использовать для терактов в территориальных водах Израиля.

«Военный корабль и армейский БПЛА нанесли удары на берегу по боевикам и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Россия может сыграть существенную роль в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной, так как она находится в тесном контакте с обеими сторонами.