Тюмень, , 15:00 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 52 случаев заражения коронавирусом. Об этом 17 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 57 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 17 мая коронавирусом заразились 36 006 человек. Выздоровели 34 370 человека, скончались 516 пациентов с COVID-19 (на пять человек больше, чем днём ранее).