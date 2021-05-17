Куала-Лумпур, , 15:00 — REGNUM Правительство Малайзии выразило разочарование Советом Безопасности ООН за то, что он не осудил действия Израиля и не призвал к прекращению насилия в Палестине, сообщает Antara.

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Совету Безопасности ООН Малайзия рекомендует использовать существующие механизмы, чтобы избежать жертв в Палестине. До сих пор не было сделано ни одного заявления относительно текущей ситуации в Палестине.

Малайзия решительно осуждает нападения Израиля на палестинский народ и мусульман, молящихся в мечети Аль-Акса.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Индонезии напомнили, что страна десятилетиями поддерживает независимость Палестины.

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