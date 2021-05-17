Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM Пожарные ликвидировали открытое горение на улице Орловской в Екатеринбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского главка МЧС.

Горели три жилых дома и надворные постройки в частном секторе. Площадь возгорания составила 600 кв. м. Сейчас спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Пострадавших нет, в тушении пожара участвовали 80 человек и 23 единицы техники, включая беспилотник. Из-за жары и порывов ветра справиться с пожаром было непросто. Пожарные выясняют причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Серове (Свердловская область) мужчина попытался поджечь двухэтажный деревянный жилой дом. Гражданина задержали, огонь быстро потушили.