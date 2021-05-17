Рост стоимости проезда в Омске назвали «выкручиванием рук» пассажирам
Омск, 17 мая, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что повышение стоимости проезда частными перевозчиками в Омске является «выкручиванием рук» пассажирам.
Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 17 мая на аппаратном совещании Бурков назвал эту ситуацию недопустимой.
Информация о повышении с середины мая стоимости проезда в городских маршрутках, работающих по нерегулируемым тарифам, до 30 рублей за поездку вызвала в регионе большой общественный резонанс.
Бурков подчеркнул, что городская администрация должна решить эту проблему: «Мне важно, чтобы администрация Омска эту проблему решала. И ни в коем случае частные перевозчики не «выкручивали рук» пассажирам, не повышали тарифы для людей».
Губернатор предложил дополнить маршруты, на которых частные перевозчики повышают цены, муниципальным транспортом: «У людей должна быть возможность ездить по той стоимости, которая ранее установлена».
Городской департамент транспорта проводит совещания с перевозчиками. Власти Омска обещают усилить проблемные маршруты муниципальным транспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, на возмещение расходов на перевозку пассажиров в Москве планируется выделить дополнительные средства.
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