Омск, 17 мая, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что повышение стоимости проезда частными перевозчиками в Омске является «выкручиванием рук» пассажирам.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, 17 мая на аппаратном совещании Бурков назвал эту ситуацию недопустимой.

Информация о повышении с середины мая стоимости проезда в городских маршрутках, работающих по нерегулируемым тарифам, до 30 рублей за поездку вызвала в регионе большой общественный резонанс.

Бурков подчеркнул, что городская администрация должна решить эту проблему: «Мне важно, чтобы администрация Омска эту проблему решала. И ни в коем случае частные перевозчики не «выкручивали рук» пассажирам, не повышали тарифы для людей».

Губернатор предложил дополнить маршруты, на которых частные перевозчики повышают цены, муниципальным транспортом: «У людей должна быть возможность ездить по той стоимости, которая ранее установлена».

Городской департамент транспорта проводит совещания с перевозчиками. Власти Омска обещают усилить проблемные маршруты муниципальным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, на возмещение расходов на перевозку пассажиров в Москве планируется выделить дополнительные средства.

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