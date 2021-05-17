Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупредили о ливнях и грозах во вторник, 18 мая. В непогоду также ожидается штормовой ветер с порывами до 20 м/с. Об этом 17 мая сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ливень в Петербурге (фото 2020 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации «Северо-Западного УГМС», 18 мая в Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, а также грозы и град. При грозе местами усиление ветра скоростью до 20 м/с.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, всю неделю петербуржцев ожидает жаркая погода, которая будет сменяться ливнями, грозами, градом и шквалистым ветром.

«К выходным похолодает, — отметил собеседник агентства. — Будет до +15…+20 градусов, и так будет до конца мая».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге в понедельник будет жарко, а вечером пойдет дождь