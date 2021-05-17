Сингапур, , 14:56 — REGNUM Матчи Free Fire World Series 2021 Singapore (FFWS 2021 SG) пройдут 28 и 30 мая 2021 года. Призовой фонд чемпионата мира по мобильной игреFree Fireсоставит два миллиона долларов — рекордную сумму в истории дисциплины, сообщают корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе компании Garena.

Россию и страны СНГ на FFWS 2021 SG представляют командыSilenceи Singularity. Invincible — два лучших коллектива второго сезона Free Fire Pro League CIS. В самой Free Fire сейчас проходят тематическое событие в честь чемпионата мира, а также коллаборация с артистом Jah Khalib.

ИА REGNUM напоминает, что Free Fire — это многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Её релиз состоялся в 2017 году для платформ Android и iOS.

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