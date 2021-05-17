Москва, , 14:53 — REGNUM Плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22 пройдёт с 4 марта по 30 апреля 2022 года. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба КХЛ.

Отмечается, что розыгрыш Кубка Гагарина пройдёт до 30 апреля. В этот день будет проведена седьмая игра финальной серии, если будет такая необходимость.

Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2021 года и завершится 1 марта 2022-го. Во время сезона предусмотрен перерыв на зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут 4 по 20 февраля 2022 года.