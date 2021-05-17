Москва, , 14:52 — REGNUM Меры по расширению использования материнского капитала вряд ли смогут дополнительно простимулировать рождаемость, ведь сумма маткапитала от этого не изменится, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

Жан Франсуа Милле. Кормление птенцов (фрагмент). 1860

«Основным эффектом от принятия озвученных предложений может стать дополнительный рост цен на недвижимость.

На рынок придут дополнительные деньги материнского капитала, которые теперь можно будет тратить сразу после рождения ребенка, а не через три года. Впрочем, этот эффект будет разовым.

Что касается разрешения тратить средства маткапитала на оплату образовательных услуг зарегистрированных ИП, то здесь просматривается большой простор для злоупотреблений чиновников и схем «обналички» этих средств», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой расширить сферы применения материнского капитала обратилась к президенту РФ Владимиру Путину зампред правительства России Татьяна Голикова.

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