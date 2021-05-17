Минск, , 14:52 — REGNUM Задержанные под вечер воскресенья 16 мая в Минске 14 велосипедистов находятся в изоляторе для правонарушителей «Окрестина». Об этом сообщает оппозиционный «Правозащитный центр «Весна».

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По неофициальной информации, задержанные на Цнянском водохранилище велосипедисты были участниками местного объединения любителей велосипедного досуга MINSK FIXED GEAR. На воскресенье был запланирован велопробег Toure de Tsna.

На одном из задержанных была майка с надписью «АнтиЛукашенко». Изолятор временного содержания правонарушителей на улице имени Окрестина стал всемирно известным в конце 2020 года — туда доставляли участников протестных манифестаций против фальсификации президентских выборов и бессменного правления Александра Лукашенко.

Согласно многочисленным задокументированным свидетельствам, в ИВС «Окрестина» происходили массовые и жестокие пытки задержанных. Участие в них принимал на то время заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков.

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