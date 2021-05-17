Владимир, , 14:49 — REGNUM Во Владимирской области 17 мая подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 845 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 417 пациентов, в том числе 58 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1155 человек. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.