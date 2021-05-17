Иерусалим, , 14:47 — REGNUM В израильском Ашдоде при попадании в жилой дом ракеты, запущенной из сектора Газа, пострадали несколько человек. Об этом 17 мая сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

По его словам, что снаряды были выпущены в направлении Ашдода и Беэр-Шевы. Помощь пострадавшим была оказана на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем с 10 мая из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» перехватывает около 90% ракет.