Москва, , 14:48 — REGNUM Советский и российский режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича», говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования родным и близким покойного. При этом причина смерти режиссёра не указывается.

Отметим, Николай Малецкий родился 9 мая 1946 года в Киеве и окончил режиссерский факультет КГИТИ имени И.К. Карпенко-Карого в 1974 году. В период с 1974 по 1989 год работал на Киевской киностудии им. А.П. Довженко, с 1989 года — на киностудиях Москвы.

Он является режиссером таких игровых картин, как «Побег из дворца» (1975), «Такая она — игра» (1976), «Семейное дело» (1982), «Завтрак с видом на Эльбрус» (1993) и др., а также ряда документальных фильмов. Призер кинофестивалей. Преподавал теорию и практику монтажа во ВГИКе (1997−2003), а с 2004 года — режиссуру кино и телевидения в Институте телевидения.