Киев, , 14:53 — REGNUM Верховная рада Украины переходит на ускоренный режим работы, чтобы рассмотреть законопроекты, необходимые для получения очередного кредита Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 17 мая во время брифинга.

По его словам, парламентарии потратили много времени на принятие законов, связанных с рынком земли, поэтому на 18 и 20 мая запланированы внеочередные заседания Рады.

«В четверг должны быть рассмотрены законопроекты, принятие которых позволит нашей стране получить международную финансовую помощь», — сказал Корниенко.

Депутат добавил, что необходимые документы планируют утвердить до 5−6 июня.

Отметим, ранее в интервью изданию Finclub заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий заявил, что Украина должна выполнить все требования МВФ до конца июня 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия заявил, что 1 июня — крайний срок для принятия законов, которые требует от Украины МВФ.

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