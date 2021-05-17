Москва, , 14:44 — REGNUM На летних Олимпийских играх в Токио не будет дома болельщиков российской команды, Русского дома. Об этом 17 мая заявил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, ожидается, что Русский дом будет функционировать во время зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Мы прорабатываем различные варианты размещения Дома болельщиков олимпийской команды России в Пекине. Мы находимся в контакте с китайской стороной», — сказал Поздняков.

Напомним, летние Олимпийские игры состоятся в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Зимние Игры в Пекине пройдут 4−20 февраля 2022 года.