История вопроса

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось в середине апреля 2021 года с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан. Израильская полиция запретила арабам собираться на ступенях у Дамасских ворот Старого города, где палестинцы проводили время в Рамадан. Волнения усилились после решения израильского суда, постановившего выселить шесть арабских семей из Шейх Джарраха из-за нового строительного проекта, который грозит отрезать Восточный Иерусалим от Вифлеема. В крупных столкновения в ночь на 8 мая пострадали более 200 человек. Днем 10 мая палестинская группировка ХАМАС выдвинула израильским властям ультиматум - убрать полицию с Храмовой горы и из Шейх Джарраха. Израильская сторона, конечно же не стала выполнять эти условия - вечером 11 мая начались массированные ракетные обстрелы израильской территории группировкой ХАМАС. Израиль ответил ударами по палестинской территории. С обеих сторон есть погибшие и раненые.