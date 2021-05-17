Ташкент, 17 мая, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Узбекистан обеспокоен эскалацией палестино-израильского конфликта в Восточном Иерусалиме. Об этом 17 мая заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов на брифинге.

Andrew Shiva Иерусалим

Представитель главы государства раскрыл подробности разговора президентов Узбекистана и Турции Шавката Мирзиёева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Собеседники обсудили ситуацию в Восточном Иерусалиме.

«Мы считаем, что необходимо положить конец насилию, немедленно остановить его, мобилизовать все имеющиеся ресурсы для этого», — сказал Асадов.

Напомним, 14 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с жителями Учтепинского района Ташкента. На встрече глава государства отметил необходимость мирного урегулирования ситуации в Восточном Иерусалиме.