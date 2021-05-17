Красногорск, , 14:46 — REGNUM В 2021 году на территории Подмосковья в сельхозоборот планируют ввести порядка 30 тыс. гектаров земли. Об этом 17 мая сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

Наибольшее число площадей планируют ввести в сельскохозяйственный оборот в Можайске, Орехово-Зуеве, Шаховской, Волоколамске и Егорьевске. При этом лидерами по вводу земли в оборот являются Домодедово, Зарайск, Серебряные Пруды, Коломна и Луховицы.

«С 2013 по 2020 годы введено 473 тыс. га земель. Остается 126 тыс. га земель наиболее сложных для обработки. В этом году нами планируется ввести порядка 30 тыс. га в районах-антилидерах, что значительно исправит ситуацию», — сказал Воскресенский.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье планируют увеличить производство молока