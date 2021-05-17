Липецк, , 14:43 — REGNUM В Липецкой области 17 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 30 тыс. 868 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 27 тыс. 820 человек были выписаны после курса лечения, в том числе семь — за последние сутки.