Москва, , 14:43 — REGNUM Соглашения по сдерживанию стоимости сахара, заключенные правительством РФ с производителями, выполнили свою цель, поэтому они, вероятно, не будут продлеваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

«Цена на рынке долгое время регулировалась импортными пошлинами, и целью такого регулирования является не удешевление сахара для потребителей, а поддержка цен, позволяющих развиваться его производителям, — сказал он. — В конце 2020 года цены выросли очень резко, и правительство применило инструмент их ограничения — соглашения с производителями и торговыми сетями. Подобные соглашения способны сгладить пик роста цен, но в долгосрочном периоде они теряют свою действенность: для сбалансирования рынка и недопущения дефицита должны действовать рыночные механизмы».

Как полагает Терновский, соглашения выполнили свою цель, поэтому они, вероятно, не будут продлеваться.

«Вместо этого начинает использоваться новый инструмент регулирования — беспошлинные квоты на импорт сахара. При действующем уровне мировых цен импорт сахара невыгоден, но его потенциальная возможность создает защиту от роста российских цен», — предположил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Терновский объяснил, сможет ли РФ обеспечить себя сахаром.

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