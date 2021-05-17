Томск, , 14:42 — REGNUM В Томской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Все пятеро входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, уточнили в оперштабе.

За весь период пандемии в Томской области умерли 422 пациента с диагнозом COVID-19.

Напомним, по состоянию на 17 мая в регионе выявлено 32 517 носителей коронавируса, выздоровели 31 458 томичей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области скончались уже 417 пациентов с коронавирусом