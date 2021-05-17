Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Калининский районный суд Санкт-Петербурга поддержал требование прокурора и запретил к показу на всей территории России аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Экспертиза обнаружила в нем опасность для несовершеннолетних, доступ которых к просмотру никак не был ограничен. Об этом 17 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Японская мультипликация, размещенная на сайте Yummyanime, как решил суд, слишком эротична, чтобы ее мог смотреть неограниченный круг зрителей. Кроме того, никаких предупреждений, что аниме имеет возрастной ценз, нет, как и нет лица, которое могло бы нести ответственность за демонстрацию аниме и ограничивать возможность передачи, копирования и дальнейшего распространения этого произведения.

Для оценки аниме прокурор обратился к специалистам Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. По их мнению, видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних визуальной формой материала.

«Неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями (ласковый голос, улыбка, мягкая цветовая гамма) и деструктивными формами подачи образов (тревожная музыка, демонические гримасы, острые гротескные формы), что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации (одна из форм психологического стресса, характеризуемая состоянием тревожности и отчаяния, близко по значению с депрессией) эмоционально неустойчивых реципиентов», — отметили эксперты.

Помимо этого, дополнительная опасность для психики подростков связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя), вследствие демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель.

«Суд административный иск удовлетворил», — подытожили в ОПС.

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Напомним, ранее районные суды Петербурга по административным искам прокуроров признали запрещенными к распространению на территории страны аниме «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Игра Дарвина» и многие другие.

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