Москва, , 14:41 — REGNUM Даже с учетом неблагоприятных погодных условий сахара российского производства хватит, чтобы закрыть внутренние потребности страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

«Рынок сахара в России является закрытым, и на нем действуют запретительные импортные пошлины. Поэтому любые негативные изменения в урожае сахарной свеклы, безусловно, оказывают давление на цены, вызывая их повышение. Если сахара на рынке становится меньше, то он дорожает. Сейчас цены на сахар находятся на среднем десятилетнем уровне», — сказал Терновский.

При этом он подчеркнул, что у цен есть естественные колебания и в положительную, и в отрицательную стороны.

«Сейчас цена на сахар в реальном выражении ниже, чем была в 2013—2016 годах, но выше, чем в 2017—2019 годах, то есть происходят колебания, которые неизбежны. При этом нет физической нехватки сахара. Даже с учетом неблагоприятных погодных условий производства хватит, чтобы закрыть внутренние потребности», — констатировал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с ценами на сахар высказался эксперт Ибрагим Рамазанов.

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