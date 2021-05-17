Казань, , 14:43 — REGNUM В казанских парках можно взять напрокат катамаран, лодку, самокат или велосипед. В ближайшее время на пляжах озер Лебяжье и Комсомольское начнут выдавать в аренду сапборд (надувная доска для плавания). Об этом заявил руководитель дирекции парков и скверов Роберт Гарипов.

На набережной озера Кабан работает круглосуточная лодочная станция. Кроме этого, пункт проката катамаранов и лодок функционирует в акватории реки Казанки около центра семьи «Казан».

В городских парках доступен прокат детских и взрослых веловипедов, самокатов. В ближайшем будущем планируется создать фудтрак-городок под мостом «Миллениум» у экстрим-парка «Урам». Здесь будут организованы зоны отдыха и развлечений для посетителей набережной. На площадке, которая будет внешне соответствовать концепции экстрим-парка, смогут разместиться от пяти до 10 фудтраков с различной кухней, добавил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы открываются лодочные станции. Пункты проката уже начали работать в шести парках. Лодочные станции будут работать ежедневно до конца теплого сезона.

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