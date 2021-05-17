Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге засняли салон компактного кроссовера Hyundai Creta второго поколения. Видео с автомобилем разметил в мессенджере Telegram пользователь @AlexanderMgel.

Основные детали интерьера на видео скрыты под тканью, однако можно предположить, что модель для российского рынка будет иметь много общего с версией для китайского рынка. Если это так, то российская версия Creta получит вертикальный планшет мультимедийной системы и семидюймовую цифровую «приборку».

На то, что дизайн салона российской и китайской версий Creta будут похожими, указывают ручки и отделка дверных карт.

По предварительной информации, рестайлинговый Palisade будет иметь вместо атмосферного шестицилиндрового двигателя объёмом 3,8 литра турбированный V4 на 2,5 литра.

Первый серийный экземпляр Creta второго поколения сойдёт с заводского конвейера летом 2021 года.

Ранее стало известно, что компания Hyundai намерена провести в 2022 году официальную премьеру модернизированного кроссовера Palisade, а также выпустить новые ix35, Sonata, Grandeur, новый электрический кроссовер для рынка КНР и электрическую версию Genesis GV70.

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