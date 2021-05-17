Самара, , 14:43 — REGNUM Новое нефтяное месторождение открыла компания «Самаранефтегаз» на территории Самарской области. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба НК «Роснефть».

Сообщается, что на новом нефтяном месторождении «Армавирское» фиксируются начальные извлекаемые запасы нефти по категории С1 в количестве 0,75 млн тонн.

«Промышленный приток нефти на поисковой скважине этого месторождения составил 198 м3/сут», — сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что данное находится в Нефтегорском районе на Ново-Желябовском лицензионном участке, который был приобретен в 2018 году для восполнения промышленных запасов углеводородов и расширения ресурсной базы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 мая 2021 года Самарский арбитраж начнёт рассматривать иск управления Росприроднадзора к АО «Самаранефтегаз». С ответчика требуют «возмещения вреда, причиненного почвам».