Москва, , 14:38 — REGNUM Ключевыми факторами, стимулирующими продовольственную инфляцию в России, выступает динамика мировых цен на продовольствие и сохранение заниженного курса национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Меры, предпринятые ранее для ограничения цен в розничных сетях, включая дотации производителям, могут оказывать лишь временное действие.

В то же время предложения Минсельхоза РФ по созданию государственного интервенционного фонда продовольствия, которые сейчас озвучиваются, имеют долгосрочный стратегический характер.

Их эффект может сказаться лишь в долгосрочной перспективе, обеспечив балансирование спроса и предложения в зависимости от урожая и динамики внешних рынков так, чтобы ни производители, ни потребители не оказались внакладе.

А вот на том, чтобы стабилизировать цены на горизонте года-двух куда интереснее смотрится идея квот на беспошлинный экспорт, также озвученная чиновниками.

Это позволит и сахарной отрасли не потерять экспортные доходы, и в то же время не допустить излишнего увлечения экспортом.

Всё-таки объемы производства и внутреннего потребления — величины довольно стабильные, так что на их основе можно приблизительно определить, какой объём экспорта не будет вызывать излишнего роста цен на внутреннем рынке», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году из-за отставания в сева сахарной свеклы возможно подорожание сахара, писали СМИ со ссылкой на замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Оксану Лут.

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