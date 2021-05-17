Киев, , 14:40 — REGNUM Министры иностранных дел Грузии и Украины Давид Залкалиани и Дмитрий Кулеба, а также и. о. главы МИД Молдавии Аурелий Чокой 17 мая подписали меморандум о взаимопонимании между Тбилиси, Киевом и Кишинёвом. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Сообщается, что стороны договорились о создании «Ассоциированного трио», которое объединит три страны, подписавшие соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сообщается, что в документе говорится, что Тбилиси, Киев и Кишинёв обязуются нарастить усилия по движению по курсу евроинтеграции.

«Меморандум подтверждает наше намерение активно работать по направлению реализации европейской перспективы», — сказал в ходе подписания документа Кулеба.

Он добавил, что у Грузии, Украины и Молдавии якобы нет альтернативы, кроме интеграции с Евросоюзом.

Напомним, Украина подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом в марте 2012 года, Грузия — в июле 2014 года, Молдавия — в июне 2014 года.

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