Москва, , 14:37 — REGNUM Главой Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) стала Ксения Разуваева, сообщает 17 мая сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение о назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Другим распоряжением премьер-министр отправил в отставку главу Росмолодёжи Александра Бугаева и назначил его первым заместителем министра просвещения РФ.

На сайте правительства опубликована биография Разуваевой. Она родилась 6 февраля 1991 года, окончила РАНХиГС и магистратуру РГСУ. Возглавляла Роспатриотцентр, работала заместителем директора ГАУК «Мосгортур».