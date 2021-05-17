Шолоховский район, Ростовская область, , 14:37 — REGNUM В Шолоховском районе Ростовской области отремонтировали дорогу, однако автомобилистам приходится теперь объезжать столбы линий электропередачи. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Дорожники немного намудрили с ремонтом дороги, отчего столбы ЛЭП оказались прямо на дорожном полотне. Чтобы уберечь автовладельцев от внезапного столкновения, рабочие повесили на эти столбы дорожные знаки с предупреждением о препятствии», — поясняет паблик «Ростов Главный».

Стоит отметить, что подобный ремонт дорог замечен и в Таганроге, где закатали в асфальт канализационные люки.