Нью-Йорк, США, , 14:55 — REGNUM Американские исследователи впервые объяснили принцип действия обратного клапана, который пропускает жидкость только в одном направлении и не имеет подвижных деталей. Его изобрёл в 1916 году учёный и инженер Никола Тесла.

На движение воды в клапане влияет высокий уровень турбулентности. Она появляется внутри устройства гораздо быстрее, чем в обычных трубах любой формы, говорится в опубликованном 17 мая сообщении пресс-службы Нью-Йоркского университета.

«Клапан Теслы» — это труба необычной формы с ответвлениями, которые не дают жидкости течь в обратном направлении. Никаких пружин, поршней и иных компонентов в клапане нет, он способен работать сколь угодно долго. Ранее физики и математики не могли точно объяснить принцип его работы.

В Нью-Йоркском университете создали копию такого клапана и проследили, как поток проходит через него при разных скоростях, давлении и других параметрах. Оказалось, что клапан перестаёт пропускать воду в обратную сторону при повышении турбулентности до некой критической отметки.

Доцент университета Лейф Ристоф пояснил, что скорость движения воды, при которой в клапане появляется турбулентность, примерно в 20 раз меньше той, при которой она возникает в обычных трубах.

«Этот феномен позволяет очень гибко управлять потоками движения жидкостей, что имеет массу практических приложений», — пояснил учёный.

Так, исследователи предлагают использовать принцип работы клапана в различных помпах, в том числе для прокачки топлива, охлаждающих жидкостей, масла и других газов и жидкостей. С таким клапаном устройства станут проще и будут дольше работать.

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