Серов, Свердловская область, , 14:42 — REGNUM Житель Серова (Свердловская область) попытался сжечь жилой деревянный дом. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Мужчина уже задержан. Гражданин осуществлял видеотрансляцию с попытки поджога в соцсетях.

По версии полиции, у поджигателя возник конфликт со своим знакомым, у которого мужчина был в гостях. Гость поцеловал жену хозяина квартиры, что привело к ссоре. «Через некоторое время гость вернулся и попытался поджечь дом», — сказал Горелых.

Проводится расследование, выясняется, есть ли психические проблемы у гражданина. Огонь быстро потушили.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Каменске-Уральском направили в суд дело о поджоге психбольницы.

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