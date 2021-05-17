Красноярск, , 14:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 99 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 17 мая в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае выявили 72 158 носителей SARS-CoV-2. Выздоровели 66 479 человек, в том числе сто — за сутки.

Жертвами COVID-19 стали ещё четыре жителя Красноярского края. За всё время в регионе скончались 3647 ковид-пациентов.

Напомним, 16 мая в крае был подтверждён 101 случай заражения корнавирусом.

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