Ставрополь, , 14:34 — REGNUM В Ставропольском крае студент из Кисловодска разместил в соцсети информацию о готовящемся в стенах учебного заведения теракте. Его задержали. В отношении студента проводится проверка. По данным губернатора края Владимира Владимирова, молодой человек якобы хотел провести эксперимент, выложив эту информацию в группе однокурсников и посмотрев на реакцию.

«Семнадцатилетний студент одного из местных колледжей разместил в чате группы однокурсников сообщение о якобы планирующейся сегодня стрельбе в его образовательном учреждении. <…> Опасность быстро заметили, товарища мгновенно установили. Уже сегодня вместе с родителями он побывал в компетентных органах. Объяснил свои действия тем, что хотел провести «социальный эксперимент. Что же, можно поздравить «исследователя», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, на прошедшей неделе в Казани 19-летний выпускник одной из школ устроил стрельбу по учащимся и учителям. Террорист убил девять человек, в том числе семерых школьников. Ранены более 20 детей и взрослых. До совершения теракта убийца разместил пост о своих намерениях в соцсети.