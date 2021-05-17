Калуга, , 14:41 — REGNUM В Калужской области с начала 2021 года проверками выявлялись факты непринятия школьными администрациями мер к ограничению доступа с учебных компьютеров в образовательных организациях к экстремистской информации, а также к информации, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. Об этом 17 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Прокурорами выявлено более 200 нарушений в анализируемой сфере, с целью устранения которых внесено 26 представлений, предъявлены 107 административных исков, а на сайте Роскомнадзора размещено две информации. По результатам принятия мер реагирования нарушения устранены, сайты, на которых размещена запрещенная к распространению информация, заблокированы, виновные лица привлечены к ответственности.

В связи с актуальностью проблемы обеспечения безопасности детей в сети «Интернет» прокуратура области приняла участие в конференции «Обеспечение безопасности детей в информационных ресурсах, предусматривающих обработку их персональных данных, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ученикам старших классов рассказали о правилах поведения и размещения информации в социальных сетях, способах фиксации виртуальных угроз, ответственности за оскорбление и размещение недостоверной информации в интернете. Обсуждены действия при выявлении информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьники Калужской области слабо защищены от экстремизма в интернете - прокуратура