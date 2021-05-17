Рига, , 14:32 — REGNUM Муниципальная полиция столицы Латвии вынуждена прибегать к видеозаписи правонарушений несовершеннолетними, чтобы доказать родителям правомерность выписанных штрафов. Об этомпредставитель Рижской полиции самоуправления Ласма Грейданесообщила «МК-Латвия».

По ее словам, полиция сталкивается с большим количеством случаев, когда нарушители, особенно несовершеннолетние, обманывают своих родственников и друзей после получения штрафа. Родители, убежденные в том, что наказание было неоправданным, публично ругают полицию, размещают неверную информацию в соцсетях и только потом начинают выяснять, что же на самом деле произошло.

Поэтому с 2014 года Рижская муниципальная полиция обеспечила большинство своих работников видеокамерами. Это позволяет показать родителям нарушителей запись момента правонарушения. Такие видео также помогают публично защищать сотрудников полиции в случае ложных свидетельств как в социальных сетях, так и в СМИ Латвии, признала Грейдане.

В социальной сети Facebook Латвии 16−17 мая нынешнего года широкое распространение получило сообщение родителей о том, как их детей якобы несправедливо оштрафовала полиция за нарушение правил социального дистанцирования во время эпидемии коронавируса COVID-19. Представленная видеозапись происшествия позволила установить, что подростки действительно нарушили требования.