Москва, , 14:32 — REGNUM Рост цен на сахар в России можно прогнозировать в случае снятия действующих ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Можно прогнозировать значительный рост цен в случае снятия ограничений, накладываемых соглашением. Причем независимо от урожайности сахарной свеклы, — сказал Рамазанов. — Правительство осознает последствия снятия ограничений, поэтому, вероятнее всего, на фоне продолжающейся пандемии не согласится с их снятием. Наоборот, правительство продлит сроки действия соглашения и разработает новую программу поддержки участников рынка, чтобы предупредить рост цен на сахар, и не только».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что власти РФ могут вновь организовать какие-нибудь проблемы с ценами на сахар.