Красногорск, , 14:38 — REGNUM Производство молока в Подмосковье планируют увеличить на 40 тыс. тонн в 2021 году. Об этом 17 мая сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский на заседании регионального правительства.

По его словам, в 2020 году на территории Подмосковья произвели 710 тыс. тонн молока, а в 2021 году этот показатель планируют увеличить до 750 тыс. тонн. Также глава регионального минсельхоза напомнил, Московская область занимает второе место среди субъектов РФ по производству сыра и планируют выйти на первое место в 2021 году.

«Производим 12,5% от общего производства сыра в Российской Федерации. К концу года планируем закрепить наше первое место. На данный момент мы опережаем Алтайский край на 1,3 тыс. тонн», — сказал Воскресенский.

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