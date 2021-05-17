Брюссель, , 14:36 — REGNUM Европейский союз чрезвычайно обеспокоен ударом военных Израиля по офисам СМИ в Газе, так как журналисты должны вести свою работу в свободной среде. Об этом 17 мая заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Журналисты должны иметь возможность работать в свободной среде, и это еще важнее в конфликтной зоне. Разрушение офисов СМИ вызывает чрезвычайное беспокойство, конечно», — сказал он.

Также Стано отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на протяжении последнего времени постоянно контактирует с властями региона и международными партнерами для того, чтобы прекратить эскалацию конфликта.

Кроме того, он указал, что Боррель ранее созвал на 18 мая экстренное заседание глав МИД стран ЕС для обсуждения сложившейся ситуации.

«Приоритет сейчас — остановить эскалацию, чтобы люди больше не умирали», — добавил Стано.

При этом он отметил, что вопрос введения санкций в связи с палестино-израильским конфликтом пока не обсуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт между Израилем и Палестиной представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания.