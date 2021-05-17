Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Законодательное собрание Ростовской области досрочно прекратило полномочия депутата Вахтанга Козаева («Коммунисты России»). Соответствующее постановление от 17 мая опубликовал в своём телеграм-канале коллега народного избранника Евгений Федяев (ЛДПР).

Полномочия Козаева считаются прекращенными с 18 мая 2021 года на основании несвоевременного предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год.

Вахтанг Козаев был избран избран в составе списка кандидатов, выдвинутым избирательным объединением Ростовского областного отделения партии «Коммунисты России», в сентябре 2018 года.