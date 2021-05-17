Москва, , 14:32 — REGNUM Новым российским послом в Республике Гана станет Сергей Бердников. Соответствующий указ сегодня, 17 мая, подписал президент РФ Владимир Путин.

Его предшественник Дмитрий Суслов освобождён от исполнения обязанностей главы дипмиссии в этой стране и Республике Либерии по совместительству.

Также глава государства подписал ещё один документ о назначении чрезвычайного и полномочного посла РФ в Эритрее. Эту должность займёт Игорь Мозго, сменив на этом посту Азима Ярахмедова.