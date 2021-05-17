Киев, 17 мая 2021, 14:34 — REGNUM На кадрах своего видеообращения бывший украинский судья Николай Чаус не похож сам на себя. Об этом заявила его жена Светлана Чаус 17 мая в комментарии изданию Strana.ua.
Светлана отметила, что её муж явно не согласен с тем, что говорит и ведёт себя чересчур спокойно. Она предположила, что экс-судье дали прочитать заранее написанный текст.
По её словам, Чаус одет в чужую рубашку, кроме того, он не упомянул о похищении из Молдавии, зато уделил много времени выезду с Украины в 2016 году.
Напомним, ранее бывший судья Николай Чаус, вероятно похищенный украинскими спецслужбами с территории Молдавии, опубликовал видеообращение в телеграм-канале. Он заявил, что жив и здоров, однако отказался сообщить своё местонахождение.
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