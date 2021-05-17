Киев, , 14:34 — REGNUM На кадрах своего видеообращения бывший украинский судья Николай Чаус не похож сам на себя. Об этом заявила его жена Светлана Чаус 17 мая в комментарии изданию Strana.ua.

«Хорошо, что мы увидели, что Николай живой и без признаков телесных повреждений. Но он не похож на себя на этом видео. Такие эмоции, мимика, манера речи — не присущи ему», — сказала она.

Светлана отметила, что её муж явно не согласен с тем, что говорит и ведёт себя чересчур спокойно. Она предположила, что экс-судье дали прочитать заранее написанный текст.

«На протяжении всех этих 22 лет он называл меня по имени, но никогда не называл «Светлана». Полным именем — никогда. Ни дома, ни при друзьях», — добавила женщина.

По её словам, Чаус одет в чужую рубашку, кроме того, он не упомянул о похищении из Молдавии, зато уделил много времени выезду с Украины в 2016 году.

«Из его слов получается, что он умышленно оставил меня, свою мать, детей и сам по своей воле изолировался от семьи и адвокатов. Тут явное несоответствие. Я в это не верю», — подытожила Светлана Чаус.

Напомним, ранее бывший судья Николай Чаус, вероятно похищенный украинскими спецслужбами с территории Молдавии, опубликовал видеообращение в телеграм-канале. Он заявил, что жив и здоров, однако отказался сообщить своё местонахождение.

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