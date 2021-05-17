Москва, , 14:29 — REGNUM «Северный поток — 2» — это сугубо коммерческий проект, который будет реализован, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что проект реализует не только Россия, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».

«Это сугубо коммерческий проект, поэтому считаю, что проект будет реализован», — сказал Новак в интервью «Московскому комсомольцу».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.

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