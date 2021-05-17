Москва, 17 мая 2021, 14:29 — REGNUM «Северный поток — 2» — это сугубо коммерческий проект, который будет реализован, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Он отметил, что проект реализует не только Россия, но и консорциум крупнейших европейских компаний, которые заинтересованы в доведении «Северного потока — 2» до конца».
Как сообщало ИА REGNUM, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год из России по дну Балтийского моря до Германии. Решение Вашингтона обложить новыми санкциями строительство «Северного потока — 2» вызвало сожаление у властей Германии. Однако в Берлине заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США.
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