Тюменский район, Тюменская область, , 14:28 — REGNUM В Винзилях под Тюменью из-за угрозы распространения лесного пожара эвакуировали персонал и клиентов санаториев и профилакториев, расположенных в лесном массиве слева от Ялуторовского тракта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Уже проведена эвакуация реабилитационного центра «Пышма», профилактория «Хвойный», лечебно-реабилитационного центра «Градостроитель».

"Это превентивная мера. Пока людям ничего не угрожает. Но если изменится направление ветра, данные учреждения могут оказаться в опасности», — заявила пресс-секретарь главы Тюменского муниципального района Галина Евсеева.

В настоящее время в Тюмени наблюдается высокая температура атмосферного воздуха, порывистый ветер меняющий направление.

На тушении пожара в Тюменском районе задействованы пожарно-спасательные подразделения: МЧС России, Минбороны, Росгвардии и полиции, ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» и ФБУ «Авиалесоохрана». На месте работает спецтехника инженерных войск: машины делают минерализованную полосу вдоль кромки леса, чтобы не дать распространиться огню.

Для населения подготовлены эвакопункты в Винзилинской и Боровской школах. Эвакуацией руководит на месте глава Тюменского района Светлана Иванова.

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